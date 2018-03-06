Love yine boş geçti! – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    yine boş geçti!

    Love yine boş geçti!
    'ın devre arasında renklerine kattığı Vagner , dün akşamki derbiyi de golsüz geçti. maçında 2 gol atan Love, ardından forma giydiği ve F.Bahçe maçlarında suskun kalırken; dün de fileleri havalandıramadı.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:39
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