Gökhan Töre 1 ay sonra sahalarda – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    1 ay sonra sahalarda

    Gökhan Töre 1 ay sonra sahalarda
    Sezon başındaki hazırlık kampında sakatlık geçiren 'nin sahalara dönüş tarihi belli olmaya başladı. Yaklaşık 8 aydır takımdan uzak kalan milli futbolcunun 'da ameliyatını yapan doktorun programı dahilinde rehabilitasyon çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Tam hazır olması için 3-4 hafta gerektiği kaydedildi.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:05
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