G.Birliği biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 06 Mart 2018
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    06 Mart 2018, Salı
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    G.Birliği biletleri satışa çıktı

    G.Birliği biletleri satışa çıktı
    'ın Cumartesi akşamı sahasında oynayacağı karşılaşmasının biletleri satışa sunuldu. Mücadelenin bilet fiyatları 80 ile 750 TL arasında değişiyor. 10 Mart'ta yapılacak maç 19.00'da başlayacak.
    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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