Adriano korkuttu – Fotomaç – 06 Mart 2018
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HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
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    korkuttu

    Adriano korkuttu
    BEŞİKTAŞ'ta , yürekleri ağızlara getirdi. Brezilyalı sol bek, maça devam edemedi. 65. dakikada 'dan Pereira'yla ikili mücadeleye giren sambacı, Portekizli futbolcunun müdahalesiyle bir anda elini yüzüne götürdü. Hakem Halis Özkahya'nın devam kararı verdiği pozisyonda gözüne darbe alan ve acı içinde kıvranan Adriano, maça devam edemedi, yerini Caner'e bıraktı. Tecrübeli futbolcunun gözüne bandaj yapıldı.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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