Beşiktaş'ta şok sakatlık – Fotomaç – 05 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Mart 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ta şok sakatlık

    Beşiktaş'ta şok sakatlık

    'ın Brezilyalı futbolcusu , maçında yüzüne aldığı darbe sonrası oyuna devam edemedi.

    'ın tecrübeli futbolcusu , mücadelesinin ikinci yarısında sakatlık yaşadı. Yüzüne darbe alan Adriano, yerini 'e bıraktı. Adriano oyundan alındıktan sonra gözünün sarıldığı görüldü.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta şok sakatlık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN