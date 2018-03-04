Brezilya basınına konuşan Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Anderson Talisca, "Beşiktaş'ı Benfica'ya tercih ederim" dedi. Genç futbolcu, Portekiz Kulübü ile sözleşme uzatmasıyla ilgili de konuştu.
UZATMA FİKRİNİ BEN SÖYLEDİM!
Talisca'nın menajeri Carlos Leite ise, Anderson Talisca'nın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı açıklamalarla ilgili Portekiz'in A Bola gazetesine konuştu. Leite, "Kiralamanın ikinci senesinde iki kulüp arasında bir anlaşmazlık olmuştu. Ben de onun Avrupa kupalarında oynamama ihtimalinden dolayı endişe duyuyordum. Ona Benfica ile sözleşme yenileme konusunu ben açtım çünkü bunun daha iyi olduğunu düşünüyordum. İki taraf da davalık olabilirdi ve bu durum Talisca için iyi olmazdı. Talisca'nın 'Sözleşmemi zorla uzattılar' söylemi Beşiktaş taraftarından çekindiği için yaptı. Çünkü taraftarlar Talisca'yı çok seviyor ve yanlış anlayıp kalpleri kırılabilirdi" diye konuştu.
ŞAMPİYONLUK HEDİYESİ O OLACAK
Talisca'nın 31 Mayıs 2018'e kadar satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, ligdeki üst üste 3. şampiyonluğunu elde ettiği takdirde yıldız futbolcunun tapusunu alacak. 20 milyon euroluk bonservisi bedelinin bir kısmını peşin, diğerini taksitlere bölerek ödemeyi düşünen Beşiktaş Yönetimi, Finansal Fair Play anlaşması bu sezon sonu biteceği için rahatlayacak. 20 milyon euroluk bedeli gözden çıkarmanın nedenleri arasında ise hem Talisca'nın iki yıldır süren yüksek formu hem de hâlâ 24 yaşında olması yatıyor.
Kaynak: Akşam
- 04 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 13:13
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
emin Sezon başında fikstürü yaparken bu tarih aralıklarını göremiyormuydunuz.sebeb gösterirken tökezlemeyin.Bahane üreterek kimseyi kandıramazsın
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Fikstür sezon başında yapıldı
Toplam 2
Yorum
taraftar desene TFF nin FENER düşmanlığı tescilli.
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Bay asist Feghouli
Toplam 2
Yorum
AHMET beşiktaşlı caner yanında küfür ediyor kart çıkaramıyor.dünkü maçta galatasaraylı futbolcuların gördüğü sarı kartlar çok komikti.tam kalkavan
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