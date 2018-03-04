Bayern Münih, Çağlar'lı Freiburg'u farklı yendi – Fotomaç – 04 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , Çağlar'lı Freiburg'u farklı yendi

    Bayern Münih, Çağlar'lı Freiburg'u farklı yendi

    25'inci hafta mücadelesinde deplasmanda Freiburg'u 4-0 mağlup ederek en yakın takipçisi ile puan farkını 20'ye çıkarttı.

    Schwarzwald Stadyumu'nda oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri 25'inci dakikada kendi kalesine Alexander Schwolow, 28'de Corentin Tolisso, 54'te Sandro Wagner ve 69'da Thomas Müller kaydetti.
    Ev sahibi ekipte milli oyuncu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

    Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi puanını 63'e yükselterek liderliğini sürdürürken, Freiburg 29 puanla 13'üncü sırada kaldı.

    1. 04 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:05
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih, Çağlar'lı Freiburg'u farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN