Talisca'nın menajerinden sözleşme açıklaması – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Talisca'nın menajerinden sözleşme açıklaması

    Talisca'nın menajerinden sözleşme açıklaması

    Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Talisca'nın Benfica'yla sözleşme imzalaması hakkında konuştu.


    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:50
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