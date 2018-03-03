Nedir o saçmalık – Fotomaç – 03 Mart 2018
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    03 Mart 2018, Cumartesi
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    Nedir o saçmalık

    Nedir o saçmalık
    , derbide tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı. İlk yarının sonunda bomboş pozisyona ne pas verip, ne de şut çekebilen Hollandalı oyuncu devre arasında 'in ve takım arkadaşlarının büyük tepkisini çekti. Oğuzhan ve Babel, Lens'e "O pozisyon nasıl kaçar?" diye sorarken; tecrübeli teknik adam ise, "Üzerini giy, çıkıyorsun. O yaptığın saçmalık için daha sonra ayrıca görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
    1. 03 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:04
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