İki ayrı kadro da şampiyon olur

Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, Avrupa'da izledikleri futbolcular, Cyle Larin ve Beşiktaş hakkında önemli açıklamalarda bulundu. beIN SPORTS'da yayınlanan VIP programına konuk olan tecrübeli direktör, takımın gidişatı ve lig yarışı hakkında iddialı konuştu. Beşiktaş'ın bu sene de şampiyon olup Devler Ligi'ne gideceğini söyleyen Gökhan Keskin, "Beşiktaş takımına baktığımız zaman, Pepe olsun, Medel olsun, Babel olsun, oynayan bütün futbolcular çok profesyonel. Bu oyuncular işlerine çok saygı duyan, başarılı olmak için ellerinden geleni yapan ve takımın içindeki genç futbolcuları bir üst seviyeye taşıyacak olan arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

DEVLER LİGİ'NE GİDECEĞİZ

Kadrolarının ligin üzerinde olduğunun altını çizen Keskin, "Zaten bu takım son 2 senenin şampiyonu ve açık ara Türkiye'nin en iyi futbol oynayan takımı. Kadro derinliğine baktığınızda, iki ayrı kadro çıkarsak, iki takım da şampiyonluğa oynar. İnşallah bu sene de şampiyon olup 3 sene üst üste şampiyon olmuş olacağız. Yine Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Larin Beşiktaş'ın değişilmezi olacak

KESKİN, devre arasında alınan Larin'in gelecekte takımın önemli bir ismi olacağını belirtip şöyle dedi: "Larin'in görüntülerini görmüştük. Daha sonra yönetimimiz, Atiba ile görüştü. Atiba'dan da olumlu yanıt geldi. Genç olması, fizikli olması çok büyük bir avantaj. Fiziğine rağmen çok çabuk. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, görev verildiği zaman elinden geleni yapacak. Larin 2-3 sene içerisinde Beşiktaş'ın değişilmezi olacak."



Gurbetçileri sürekli izliyoruz

Avrupa'da oynayan gurbetçi futbolcuları izlediklerini belirten Keskin, "Biz scout ekibi olarak, Avrupa'da oynayan bütün yetenekli Türk gençlerimizi izliyoruz. Beşiktaş'ta oynayabilecek olanları ayırt etmeye çalışıyoruz. Umut Bozok Fransa'da Nimes takımında oynuyor. Ufukcan Engin'i en son Portekiz'de oynanan U-19 Milli maçından biliyorum. Hasan Özkan kardeşimiz de Belçika'da oynuyor" dedi.



Yönetim ve hocaya yardım ediyoruz

Gökhan Keskin, transfer çalışmalarına da değinerek işleyiş hakkında bilgi verdi. Keskin, "Yönetimimizin, hocamızın bir takım fikirleri var biz de yardımcı olmak için elimizden geleni yapacağız. Genç gurbetçiler gibi onlarca daha oyuncu seyrediyoruz. Oyuncular hakkındaki fikirlerimizi raporluyoruz ve ilgili yerlere yolluyoruz. Bire bir temasa girmiyoruz, bizim kurallarımızda bu yok" ifadelerini kullandı.