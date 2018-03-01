Şenol Güneş'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki Fenerbahçe derbisindeki kadroda 6 değişiklik yaptı
Güneş, 3-1 biten maçında 2 golle yıldızlaşan Ricardo Quaresma'yı, hafta sonundaki Trabzonspor maçını düşünerek yedek bekletti.
Beşiktaş'ın hücum hattının baştan aşağı değişmesi de dikkat çekti.
Forvet hattında Vanger Love'un yerine Negredo görev alırken, solda Babel'in yerine Caner, sağda Quaresma'nın yerine Jeremain Lens şans buldu.
Sol bekte Adriano'yu dinlendiren Güneş, bu bölgede Tosic'i değerlendirdi.
Orta sahada Atiba'yı kulübeye çeken deneyimli çalıştırıcı, Medel - Tolgay ikilisini sahaya sürdü.
Ligde Fenerbahçe'ye beraberlik golünü atan Domagoj Vida da ilk 11'de görev aldı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:41
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Beşiktaş, Fellaini'yi ezeli rakibine kaptırdı!
Toplam 23
Yorum
gsli Bu adam da asamoah gibi oldu ha... bir galatasarayda bir değil, araya bazen bjk katıyorlar bir tane de fenerbahçe görmüştüm :)
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Savcılık, Tosic kararını verdi
Toplam 1
Yorum
BEŞİKTAŞ hahahah maç var ya uğraşın uğraşın böyle devam yıpratıyorsunuz ama ne beşiktaşı ne bizleri sadece KENDİNİZİ ! BU ŞEKİLDE ZOR ÇOK ZOR!!!!!!!!
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Şenol Güneş'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz
Toplam 1
Yorum
UĞUR LENS TEN NE BEKLİYORSUN DA OYNATIYORSUN? TARAFTAR ŞENOL A TEPKİ GÖSTERMEKTE HAKLI
Şenol Güneş'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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