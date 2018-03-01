Şenol Güneş'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz

    Şenol Güneş'ten 6 değişiklik! Kadroda büyük sürpriz

    Beşiktaş Teknik Direktörü , yarı final ilk maçındaki Fenerbahçe derbisindeki kadroda 6 değişiklik yaptı

    , cezaları sona eren Talisca ve Pepe'yi 'ndaki Fenerbahçe derbisinde sahaya sürdü.

    Güneş, 3-1 biten maçında 2 golle yıldızlaşan Ricardo Quaresma'yı, hafta sonundaki Trabzonspor maçını düşünerek yedek bekletti.

    Beşiktaş'ın hücum hattının baştan aşağı değişmesi de dikkat çekti.

    Forvet hattında Vanger Love'un yerine Negredo görev alırken, solda Babel'in yerine Caner, sağda Quaresma'nın yerine Jeremain Lens şans buldu.

    Sol bekte Adriano'yu dinlendiren Güneş, bu bölgede Tosic'i değerlendirdi.

    Orta sahada Atiba'yı kulübeye çeken deneyimli çalıştırıcı, Medel - Tolgay ikilisini sahaya sürdü.

    Ligde Fenerbahçe'ye beraberlik golünü atan Domagoj Vida da ilk 11'de görev aldı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:41
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