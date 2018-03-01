Savcılık, Tosic kararını verdi – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    Savcılık, Tosic kararını verdi

    Savcılık, Tosic kararını verdi

    Beşiktaşlı 'in kırmızı kart görmesine rağmen başkasının akreditasyon kartıyla saha kenarında maçı izlemesine ilişkin başlatılan soruşturmada savcılık suç unsuru oluşmadığından takipsizlik kararı verdi.

    Beşiktaşlı futbolcu 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan maçında kırmızı kart görmesine rağmen başkasına ait akreditasyon kartını alıp kapüşon takarak saha kenarından maçı izlemeye devam etmiş, Tosic'in bu hareketi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bürosu Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

    Soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmeyen Tosic hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve kararın çıkarıldığı gün Dusco Tosic avukatıyla birlikte adliyeye gelerek ifade vermişti.

    Tosic hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle Tosic hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek dosyada takipsizlik kararı verdi.

    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:42
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