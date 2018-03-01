Savcılık, Tosic kararını verdi

Beşiktaşlı futbolcu Dusko Tosic 5 Şubat 2017'de Beşiktaş-Fenerbahçe arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında kırmızı kart görmesine rağmen başkasına ait akreditasyon kartını alıp kapüşon takarak saha kenarından maçı izlemeye devam etmiş, Tosic'in bu hareketi sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Bürosu Savcılığı soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında ifade vermeye gelmeyen Tosic hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve kararın çıkarıldığı gün Dusco Tosic avukatıyla birlikte adliyeye gelerek ifade vermişti.

Tosic hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, "Suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle Tosic hakkında dava açılmasına gerek görmeyerek dosyada takipsizlik kararı verdi.