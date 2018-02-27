Denys Boyko piyangosu

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'e kiraladığı kaleci Denys Boyko'dan çok memnun olan Ukrayna ekibinin başkanı Igor Surkis, Ukrayna basınına verdiği röportajda Boyko'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

30 yaşındaki file bekçisi hakkında "Boyko, bizim en iyi transferlerimizden biri oldu" yosumunu yapan Surkis sezon sonu için ise şu mesajı gönderdi:

"Bonservisiyle birlikte onu alabiliriz. Böylece daha fazla kiralık olmaz. Oynayışını, çalışmasını çok beğeniyorum. Avrupa Ligi'nde AEK maçında gösterdiği performansa bakın. Uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı ve takımı için sorumluluk aldı, harika kurtarışlar yaptı."

"BEŞİKTAŞ ZORLUK ÇIKARMAZ"

Ukraynalı kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayabileceğini ve Beşiktaş'ın bir zorluk çıkarmayacağını belirtmişti.

Kiev ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan Boyko, kalesinde sadece 1 gol gördü.