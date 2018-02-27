Denys Boyko piyangosu
Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'e kiralık gönderdiği Denys Boyko için Ukrayna ekibinin başkanından sezon sonu için mesaj geldi: "Bonservisini alabiliriz."
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Dinamo Kiev'e kiraladığı kaleci Denys Boyko'dan çok memnun olan Ukrayna ekibinin başkanı Igor Surkis, Ukrayna basınına verdiği röportajda Boyko'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.
30 yaşındaki file bekçisi hakkında "Boyko, bizim en iyi transferlerimizden biri oldu" yosumunu yapan Surkis sezon sonu için ise şu mesajı gönderdi:
"Bonservisiyle birlikte onu alabiliriz. Böylece daha fazla kiralık olmaz. Oynayışını, çalışmasını çok beğeniyorum. Avrupa Ligi'nde AEK maçında gösterdiği performansa bakın. Uzun zamandır oynamıyordu ama çıktı ve takımı için sorumluluk aldı, harika kurtarışlar yaptı."
"BEŞİKTAŞ ZORLUK ÇIKARMAZ"
Ukraynalı kaleci de geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sezon sonunda Dinamo Kiev ile sözleşme imzalayabileceğini ve Beşiktaş'ın bir zorluk çıkarmayacağını belirtmişti.
Kiev ekibiyle bu sezon 3 maça çıkan Boyko, kalesinde sadece 1 gol gördü.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:48
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Fernandao çıldırmış
Toplam 4
Yorum
Davut Söyler Kadıköy'de de 1 penaltı ve 1 gol verilmedi. Son maçta ofsayt golünü vere hakemsiler, ilk maçta ofsayt olmayan golü vermediler.
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Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 25
Yorum
KENARDAN AYKUT HİÇ BİR ŞEY YAPMADAN RUH GİBİ MAÇI İZLİYOR..
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Alper Potuk tepkisi
Toplam 9
Yorum
haydar Alper magazinlerde haber olacağına sahada top oynayarak haber olsa. Volkanı varken Kamaniyi oynatması hata. Şener hala defansı öğrenemedi.
Denys Boyko piyangosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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