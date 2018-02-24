Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik... – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...

    Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...

    'nin 'in 23. haftasında pazar günü 'la oynayacağı maç öncesi sosyal medyadan paylaştığı motivasyon videosu gündeme oturmuş ve siyah-beyazlı camianın tepkisini çekmişti. Beşiktaş Başkanı da konuyla alakalı sert ifadeler kullandı.

    , ''Bayern Münih gol attığında çalınan şarkıyı rakibimiz kullanıyor. Bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Bana da 'biz de Vardar Ovası' şarkısını çalalım' diyorlar. Biz, Türk takımının Avrupa'da yenilgisinden medet umacak bir kulüp müyüz? Beşiktaş böyle acizlik yapar mı?'' diye konuştu.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:25
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