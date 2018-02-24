Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik...
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Beşiktaş'la oynayacağı maç öncesi sosyal medyadan paylaştığı motivasyon videosu gündeme oturmuş ve siyah-beyazlı camianın tepkisini çekmişti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da konuyla alakalı sert ifadeler kullandı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 13:25
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En iyisi biziz
Toplam 6
Yorum
savaşan kartal ilk maç nasıl kazandığınızı alem gördü.boş muhabbete gerek yok fark yemezsen mutlu ol aykut.en iyi BEŞİKTAŞ sonra başakşehir bu bir gerçek.
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Vida dünyaya küstü
Toplam 4
Yorum
Nirvana Vida sadece biraz şanssızdı . O pozisyonda topa dokunsa ve pozisyonu bozsa şimdi kahramandı . Bir salise geç kaldı . That is football .
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Benim sırrım dua
Toplam 1
Yorum
Kartal Karabüke 2 gol atmayla golcü olunmuyor. Çerçeveyi tutturamıyorsun umarım ikinci pektemekimiz olmazsın
Fikret Orman'dan F.Bahçe'ye sert yanıt: Böyle acizlik... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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