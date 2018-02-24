F.Bahçe'den Beşiktaş'a 'Bayern Münih' göndermesi!
Süper Lig'in 23. haftasında pazar günü Beşiktaş deplasmanına gidecek olan Fenerbahçe, yayınladığı motivasyon videosuyla ezeli rakibine gönderme yaptı
RESMİ HESAPTAN MÜZİKLİ GÖNDERME
Sarı-lacivertli cepheden akşam saatlerinde gelen bir paylaşım sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında girdi. Vapur dolusu taraftala birlikte Volkan Demirel ile Fernandao'nun yer aldığı görselde, Bayern Münih'in gol müziği "Seven Nation Army" yer aldı. Bu paylaşım siyah-beyazlıların tepkisini çekti.
Fenerbahçe resmi sitesi hazırlanan görselle birlikte "#HepBeraberYapacağız!" mesajını yaplaştı.
#HepBeraberYapacağız! ?? pic.twitter.com/H5FjD4cFPK— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 23 Şubat 2018
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:59
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
F.Bahçe'den Beşiktaş'a 'Bayern Münih' göndermesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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