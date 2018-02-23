Fatih Terim'in elindeki kağıtta yazan o mesaj: Alayını...
İşte o kağıtta yazılanlar:
Takımımızın şampiyonlupa yürüdüğü sezonda sadece rakip takımlarla mücadele etmiyoruz!
Cuma günü iç sahada oynayacağımız Bursaspor maçıyla beraber Ali Sami Yen'i dolduracak Taraftarımızın sahamızı cehenneme çevirmek için aşağıdaki husulara uymasını önemle rica ediyoruz!
İlk düdükten son düdüğe kadar HER SANİYE OYUNUN İÇİNDE OLAN DAHA AGRESİF BİR TRİBÜN İÇİN AŞAĞIDAKİ MADDELERE HARFİYEN UYUM SAĞLAMAN ZORUNDAYIZ.
1- Oyuncularımızı sürekli motive edecek, her an onlar için İTİCİ GÜÇ OLACAĞIZ!
2- Hakem kararlarına ve rakip hamlelerine Anında, Agresif ve Hep beraber tepki vereceğiz!
3- ultrAslan tribününde başlatılan Tezahüratlara da rakip ve hakeme verilen tepkilere de bütünlük içinde katılacağız.
4- Maç esnasında fotoğraf, video, sosyal medya gibi konsantrasyon dağıtıcı işlerden uzak duracağız. Durmayanları uyaracağız.
5- Bütün bunları yaparken takımımıza ceza aldırmamak için KÜFÜRDEN UZAK DURACAK, Sahaya yabancı madde atılmasını engelleyeceğiz.
TFF+HAKEMLER+MEDYA Alayını üst üste koyup şampiyon olacağız!
Ve Mayista Omuz Omuza Şampiyonluk turunda yine bu sahada olacağız...
Ultraslan!
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