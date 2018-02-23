Fatih Terim'in elindeki kağıtta yazan o mesaj: Alayını...

1- Oyuncularımızı sürekli motive edecek, her an onlar için İTİCİ GÜÇ OLACAĞIZ!

2- Hakem kararlarına ve rakip hamlelerine Anında, Agresif ve Hep beraber tepki vereceğiz!

3- ultrAslan tribününde başlatılan Tezahüratlara da rakip ve hakeme verilen tepkilere de bütünlük içinde katılacağız.

4- Maç esnasında fotoğraf, video, sosyal medya gibi konsantrasyon dağıtıcı işlerden uzak duracağız. Durmayanları uyaracağız.

5- Bütün bunları yaparken takımımıza ceza aldırmamak için KÜFÜRDEN UZAK DURACAK, Sahaya yabancı madde atılmasını engelleyeceğiz.

TFF+HAKEMLER+MEDYA Alayını üst üste koyup şampiyon olacağız!

Ve Mayista Omuz Omuza Şampiyonluk turunda yine bu sahada olacağız...

Ultraslan!