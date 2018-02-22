Love: Brezilya’ya dönmeyi istedim
Beşiktaş'ın yeni golcüsü Vagner Love, Brezilya basınına verdiği röportajında önceliğinin ülkesine dönmek olduğunu ifade etti. Love, "Flamengo beni bonservisimle almak için teklif yapmadı. Eğer böyle bir teklifi olsaydı kesinlikle geri dönecektim. . Ama benim için Alanyaspor'a para ödeyemedi ama Beşiktaş böyle bir teklifte bulundu. Büyük bir kulüpte yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için güzeldi" yorumunu yaptı.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 03:32
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 7
Yorum
Bence 5-2 Bitse Imkansiz degil Söglerdim ama Bayern Münich Nasil 6-0 yeneceksin ?
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"Çakır Avrupa'nın en iyi hakemi"
Toplam 2
Yorum
ERAY Bir Türk hakemin bu kadar övgü alması ve Türkiye'de yönettiği maçlar bende şüphe uyandırıyor...
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Şampiyonlar Ligi'nde 'açık kanal' dönemi bitti
Toplam 3
Yorum
allah interneti icat edenden razı olsun
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