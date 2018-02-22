Love: Brezilya’ya dönmeyi istedim – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Love: ’ya dönmeyi istedim

    Love: Brezilya’ya dönmeyi istedim

    'ın yeni golcüsü Vagner Love, basınına verdiği röportajında önceliğinin ülkesine dönmek olduğunu ifade etti. Love, "Flamengo beni bonservisimle almak için teklif yapmadı. Eğer böyle bir teklifi olsaydı kesinlikle geri dönecektim. . Ama benim için 'a para ödeyemedi ama Beşiktaş böyle bir teklifte bulundu. Büyük bir kulüpte yeniden Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim için güzeldi" yorumunu yaptı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:32
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