Alman medyası Vida'yı suçladı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    medyası 'yı suçladı

    Alman medyası Vida'yı suçladı

    "Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bir kırmızı kart, kolay galibiyet almak için B. Münih'e avantaj sağladı!"

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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