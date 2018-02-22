Kaleci Fabricio'dan birlik çağrısı – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Kaleci Fabricio'dan birlik çağrısı

    Kaleci Fabricio'dan birlik çağrısı

    'ın başarılı kişisel instagram hesabından talihsiz maç hakkında bir paylaşımda bulundu. Fabri yaptığı paylaşımda; "Düşebilirsin ama kalkmak zorundasın. Hep beraber ileri" ifadelerini kullandı.

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:44
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