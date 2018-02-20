Quaresma'dan kenara talimat
Beşiktaş'ın yıldızı Ricardo Quaresma, Vida'nın kırmızı kart sonrası oyuncu değişikli yapmak isteyen teknik heyeti uyararak değişikliği iptal etti.
Beşiktaş'ta Domagoj Vida, 16. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikada Beşiktaş teknik heyeti Dusko Tosic'ten oyuna girmek için hazırlanmasını istedi.
QUARESMA'DAN KENARA İŞARET
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Ricardo Quaresma, ise Tosic'in ısınığını fark etti ve kenara "değişikliğe gerek yok" işareti yaptı.
VIDA'NIN YERİNE MEDEL
Beşiktaş'ta Vida'dan boşalan stopere Medel geçerek Pepe'nin partneri oldu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 00:24
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Burak uyuyamadı!
Toplam 11
Yorum
Tamer61 Isteksizdi oynamak istememis nede olsa kankileri rakip takimdaydi. Burak ne zaman bir penalti pozisyonuna yok yok dedi? itiraz etmedi...
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 11
Yorum
mızmızfbli Şimdi sizde olsa ilk onbir oynar ama bizde gökhan törenin bile yedeği. Düşünün aradaki kailte farkını.
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Özkahya infiali
Toplam 22
Yorum
öğretici nedense bjk fb ceza sahalarında adam ölmezse penaltı verilmiyor fb ve bjklı defans oyuncularının hepsine elle oynamak serbest ceza sahasında
Quaresma'dan kenara talimat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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