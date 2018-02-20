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    20 Şubat 2018, Salı
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    Quaresma'dan kenara talimat

    Quaresma'dan kenara talimat

    'ın yıldızı Ricardo Quaresma, 'nın kırmızı kart sonrası oyuncu değişikli yapmak isteyen teknik heyeti uyararak değişikliği iptal etti.

    2. tur ilk maçında temsilcimiz , Alman ekibi 'in konuğu oldu.

    Beşiktaş'ta Domagoj , 16. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bu dakikada Beşiktaş teknik heyeti Dusko Tosic'ten oyuna girmek için hazırlanmasını istedi.



    QUARESMA'DAN KENARA İŞARET
    Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Ricardo Quaresma, ise Tosic'in ısınığını fark etti ve kenara "değişikliğe gerek yok" işareti yaptı.

    VIDA'NIN YERİNE MEDEL
    Beşiktaş'ta Vida'dan boşalan stopere geçerek Pepe'nin partneri oldu.
    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:24
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