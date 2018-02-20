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    20 Şubat 2018, Salı
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    , 'in dostluk yemeğine katıldı

    <a href="/index/fikret-orman?id=044acd1e-fbae-48df-9a61-2a00079838a3" class="" rel="tag">Fikret Orman</a>, <a href="/index/bayern-munih?id=26529470-636b-4cd0-8dfe-0e297c488b6e" class="" rel="tag">Bayern Münih</a>'in dostluk yemeğine katıldı

    Kulübü Başkanı , Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olacakları temsilcisi 'in düzenlediği dostluk yemeğine katıldı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Orman'ın Kulübü Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) ile dostluk yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

    , dostluk yemeğinde yaptığı açıklamada, çocukluğunun en önemli kahramanlarından ile aynı masada bulunmak ve sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Artık futbolcular oynayacak ve biz izleyeceğiz. Maçtan sonra gülen yüzlerle ülkemize dönmek istiyoruz. 'da oynanacak maçta da dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

    Karl-Heinz Rummenigge ise 'ı yakından takip ettiklerini aktararak, "'ı özellikle Leipzig ile oynadığı maçlarda takip ettim. Beşiktaş, mükemmel maçlar oynayarak gruptan çıkmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:36
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