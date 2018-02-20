Fikret Orman, Bayern Münih'in dostluk yemeğine katıldı
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk olacakları Almanya temsilcisi Bayern Münih'in düzenlediği dostluk yemeğine katıldı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Orman'ın Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness ve Üst Yöneticisi (CEO) Karl-Heinz Rummenigge ile dostluk yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.
Fikret Orman, dostluk yemeğinde yaptığı açıklamada, çocukluğunun en önemli kahramanlarından Karl-Heinz Rummenigge ile aynı masada bulunmak ve sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Artık futbolcular oynayacak ve biz izleyeceğiz. Maçtan sonra gülen yüzlerle ülkemize dönmek istiyoruz. İstanbul'da oynanacak maçta da dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Karl-Heinz Rummenigge ise Beşiktaş'ı yakından takip ettiklerini aktararak, "Beşiktaş'ı özellikle Leipzig ile oynadığı maçlarda takip ettim. Beşiktaş, mükemmel maçlar oynayarak gruptan çıkmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 18:36
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PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Toplam 5
Yorum
volkan mhk konuyu idrak edememiş galiba adam istifa etmiş sen kime ham mahrumiyeti veriyorsun ...
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Başkandan Mehmetçik'e destek
Toplam 3
Yorum
Kralex Bu adamı sevmiyorsunuz ama milliyetçiliğini görmezden geliyorsunuz.. Mehmetçik Vakfına en çok bağış yapan başkandır Aziz Yıldırım..
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Altyapıya 8 transfer
Toplam 3
Yorum
kocamanın farkı gelecek yıllarda daha çok genci a takımda göreceğiz. şu an bile 2 tane genç oyuncu zaman zaman 11'e giriyor.
Fikret Orman, Bayern Münih'in dostluk yemeğine katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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