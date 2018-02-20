Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Orman'ın Bayern Münih Kulübü Başkanı Uli Hoeness ve Üst Yöneticisi (CEO) Karl-Heinz Rummenigge ile dostluk yemeğinde bir araya geldiği bildirildi.

Fikret Orman, dostluk yemeğinde yaptığı açıklamada, çocukluğunun en önemli kahramanlarından Karl-Heinz Rummenigge ile aynı masada bulunmak ve sohbet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Artık futbolcular oynayacak ve biz izleyeceğiz. Maçtan sonra gülen yüzlerle ülkemize dönmek istiyoruz. İstanbul'da oynanacak maçta da dostluğumuzu pekiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Karl-Heinz Rummenigge ise Beşiktaş'ı yakından takip ettiklerini aktararak, "Beşiktaş'ı özellikle Leipzig ile oynadığı maçlarda takip ettim. Beşiktaş, mükemmel maçlar oynayarak gruptan çıkmayı başardı." değerlendirmesinde bulundu.