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    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Tarih yazacağız

    Tarih yazacağız

    Kaleci Fabricio, karşısında bir tarih daha yazacaklarını söyledi

    'ın başarılı kalecisi Fabri, Bayern maçı öncesi İspanyol gazetesi AS'a konuştu. Tecrübeli eldiven, ligde bu sezon beklemedikleri sonuçlarla karşılaştıklarını belirtirken, "Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Yapabiliriz. Bayern çok zorlu bir rakip. Bir sürü kaliteli oyuncusu. Dünya çapında isimler. Ancak Münih'ten iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Göreceksiniz her şeyi yapacağız. Umarım İstanbul'da taraftarımıza bir tur daha hediye ederiz. Bir tarih daha yazacağız" ifadelerini kullandı.

    PEPE'YE MÜTEŞEKKİRİM
    Fabri, 'nin defansta büyük güven olduğunu da belirtip, "Üst düzey biri. 10 yıl Real'de oynadı. Defansif olarak seviyemizi yükseltti. Ona müteşekkirim" dedi.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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