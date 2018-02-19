Tarih yazacağız
Kaleci Fabricio, Bayern Münih karşısında bir tarih daha yazacaklarını söyledi
PEPE'YE MÜTEŞEKKİRİM
Fabri, Pepe'nin defansta büyük güven olduğunu da belirtip, "Üst düzey biri. 10 yıl Real'de oynadı. Defansif olarak seviyemizi yükseltti. Ona müteşekkirim" dedi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:22
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Ali Koç, kadın kongre üyeleriyle buluştu
Toplam 1
Yorum
Dişi_Kanarya Ali bey inşallah siz seçilirsiniz. Biz , bayan taraftarlar yanındayız!!
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Dilmen'den penaltı yorumu
Toplam 3
Yorum
tolga olmayan fbnin penaltısınıda yorumlasaydı ya bu pozisyon fb aleyhine olsa dilmenin yorumunu merak ediyorum dogrusu ?
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Muslera'dan ayrılık sinyali
Toplam 4
Yorum
Mustafa Defol git muslera sende bittin benim gözümde
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