Panzerler, Beşiktaş'tan çekiniyor!

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda tarihi bir mücadeleye çıkacak. Siyah-beyazlı temsilcimiz yarın akşam Almanya'da Allianz Arena'da Bayern Münih karşısında Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes, 2-1 kazandıkları Wolfsburg maçı sonrası Beşiktaş mücadelesi hakkında konuştu.



''BEŞİKTAŞ KALİTELİ BİR TAKIM''

''Wolfsburg maçının analizini yapacağız, ardından Beşiktaş'a odaklanacağız. Beşiktaş kaliteli bir takım. İspanya gibi üst düzey liglerde oynamış bazı oyuncuları var. Onları çok iyi tanıyorum. Önlemlerimizi alacağız. Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir maça çıkacağımız için lig maçında rotasyon riskine girdik.''



Bayern Münih Wolfsburg mücadelesini 2-1'lik skor ile kazanmayı başardı. 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada Münih ekibinin gollerini Sandro Wagner ve Lewandowski kaydetti. Bayern Münih'ten Arjen Robben bir de penaltı atışı kaçırdı.



''FAVORİ BİZİZ''

Bayern Münih - Beşiktaş mücadelesi öncesinde Bayern'in Alman golcü oyuncusu Thomas Müller, Beşiktaş'ı hafife almamaları gerektiğini Leipzig maçlarında gördüklerini belirtti.



"Beşiktaş'ta, kariyerleri belki çok mükemmel düzeyde seyretmemiş ama yine de çok yetenekli olan bazı oyuncular var. Onlar kendilerini bize karşı ispatlamak için ellerinden geleni yapacaktır. Özellikle Leipzig karşısında sergiledikleri üstün performans, onları kesinlikle hafife almamamız gerektiğini gösterdi. Turun favorisi olduğumuzu biliyoruz. Wolfsburg karşısındaki arzumuzu Beşiktaş maçına da yansıtmalıyız. Biz ciddi bir takımız ve neler yapabileceğimizi biliyoruz.''