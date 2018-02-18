Fabri'den şaşırtan itiraf
Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, İspanyol basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Türkiye günlerini anlattı.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 12:08
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Aykut Kocaman'dan Şenol Güneş'e yanıt
Toplam 18
Yorum
ms Hakemlerin dogal hatalarinin basi uzerinde yeri varmis tabi hata kendi leyhine olursa dunku ofsayt golu gibi mesela aksi olsa ne derdi acaba
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Remy'yi çok istedim
Toplam 3
Yorum
Çepnioğlu Bırak hoca ersun gibi ağlamayı. yok bu kadar yapabiliyoruz,yok kanat yok . niye gönderdin 2 kanatı birden. deki ben bu kadar yapabiliyorum .
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Trezeguet’ye kademeli markaj
Toplam 3
Yorum
Fatih Seneye Besiktasta avcunuz yalayın
Fabri'den şaşırtan itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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