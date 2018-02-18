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    18 Şubat 2018, Pazar
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    'den şaşırtan itiraf

    <a href="/index/fabri?id=a8d55c3d-6650-4b61-8545-24d36e5a5867" class="" rel="tag">Fabri</a>'den şaşırtan itiraf

    Beşiktaş'ın başarılı file bekçisi Fabricio Ramirez, İspanyol basınına verdiği röportajda Beşiktaş ve Türkiye günlerini anlattı.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 12:08
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