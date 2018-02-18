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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Boyko'dan flaş sözleri!

    Boyko'dan flaş Beşiktaş sözleri!

    2 yıl önce olduğu 'ta bir türlü dikiş tutturamayan, son olarak da sezon sonuna kadar 'e kiralanan , hesabından 'deki günlerine ilişkin flaş ifadeler kullandı.

    2015/16 sezonunun devre arasında olduğu 'ta bekleneni veremeyen , son olarak 'nın takımına kiralanmıştı.

    Sezon sonuna kadar Kiev forması giyecek olan 1.97 boyundaki kaleci, hesabından yaptığı açıklamada Beşiktaş'taki günlerine ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullandı.

    "'de adeta denizin dibindeydim." diyen Boyko, "Dinamo Kiev'e geri dönmek ve özellikle de son oynadığım maç, benim için yeniden nefes almak gibiydi." sözlerini kullandı.

    Boyko, Kiev'de kendisine gösterilen sevgiden ötürü taraftarlara, takım arkadaşlarına, antrenörlerine ve ailesine teşekkürlerini iletti.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:30
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