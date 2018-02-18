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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Beşiktaş, Talisca'dan kar edecek!

    Beşiktaş, Talisca'dan kar edecek!

    Beşiktaş, 2 sezon önce kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Şenol Güneş'in elinde parlayan Anderson Talisca'dan ekonomik olarak da faydalanmayı planlıyor.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:28
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