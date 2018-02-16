Orman, Amerika'da yıldız avında
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın 11 Şubat’ta ABD’ye gittiği ve buradan Güney Amerika’ya geçerek, genç yıldızları takibe aldığı öğrenildi. Hedef, yaş ortalaması yüksek olan takımı, uygun bedeller karşılığı gençleştirmek.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yaz transfer dönemi için şimdiden çalışmalara başladı. Devre arasında 3 transfer yapan Orman'ın çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Özellikle yaptığı bonservissiz transferleri parlatarak yurt dışına ihraç eden Beşiktaş'ın yeni stratejisinin, 'Düşük bedeller ödenerek, keşfedilmemiş yıldız adaylarını bünyeye katmak' olduğu açıklanmıştı. Başkan Orman'ın bu doğrultuda harekete geçerek, 11 Şubat tarihinde İstanbul'dan ABD'ye gittiği bildirildi. Orman'ın buradan da Güney Amerika'ya inerek Brezilya, Arjantin, Şili ve Bolivya gibi ülkelerde scout ekiplerinin önerdiği isimleri izlediği kaydedildi.
YENİ 'TALİSCALAR' BULMAK İSTİYOR
Beşiktaş'ın şu anda en formda futbolcusu şüphesiz ki Talisca. Brezilyalı yıldız ikinci yarıya muhteşem başlayarak 4 maçta 6 gol kaydetti. 24 yaşındaki yıldızın sezon sonunda kiralık sözleşmesi sona eriyor ve Benfica'ya geri dönecek. Beşiktaş'ın da mayıs ayının sonuna kadar 20 milyon euroluk bir opsiyonu var ancak bu parayı ödemek istemiyor. Başkan Fikret Orman, 2013 yılında Bahia'nın altyapısından çıkan ve 4.75 milyon euroya Benfica'ya transfer olan Talisca gibi yeni yetenekler keşfetmek istiyor. Bu sebeple yaklaşık iki senedir Brezilya kulüpleriyle yakın ilişkiler kuran Orman'ın bu ekiplerin başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdiği biliniyor.
AMAÇ 29.3'Ü 25 SEVİYELERİNE ÇEKMEK
Siyah-beyazlılar'da sezon sonunda Atiba (35), Lens (30, kiralık), Oğuzhan (25), Atınç (24, kiralık), Talisca (24, kiralık) ve Fatih Aksoy'un (20) sözleşmesi sona eriyor. Başkan Orman'ın hangi isimlerle devam edeceği şu anda bilinmiyor ancak Talisca'nın elde tutulamayacağı konuşuluyor. Ayrıca takımın yaş ortalaması 29.3'ü buluyor. Başkan Orman'ın bu ortalamayı 25 seviyelerine çekmek istediği ve buna yönelik transferler yapmayı amaçladığı düşünülüyor.(Akşam)
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:28
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Komik renkli seniiiii;)) Cl fixturune bir bak istersen..
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Rakibimiz Galatasaray
Toplam 56
Yorum
Vatandas Aykut sana hoca diyenin kafasinda sorun var..senin tek rakibin turk HAVA yollari..ucmussun sen;))
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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