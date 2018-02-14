Love ''Gol atmak benim işim.''
Beşiktaş resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası Vodafone Park mağazasında imza günü düzenlenen Vagner Love, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu
REKABET BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE OLACAKTIR
Vagner Love, Negredo ile aralarındaki rekabet hakkında "Rekabet Beşiktaş'ın lehine olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmak için çalışacaktır. Ben de oynasam, Negredo da, Larin de oynasa gol atmayı biliyoruz.'' Love ayrıca İyi bir rekabetin ardından kazananın Beşiktaş olacağını vurguladı.
GOL ATMAK BENİM İŞİM
Vagner Love kaç gol atacağının sorulması üzerine "Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etme şeklim gol atmakla oluyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece arkadaşlarıma, takımıma yardımcı olurum." şeklinde konuştu.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:00
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İşte Galatasaray'daki 'fedakarlar'
Toplam 2
Yorum
HAKAN DEDIGI GIBI OLURSA VE SUKRU SARACOGLUNDA DA BERABERE KALINIRSA GS KESIN SAMPIYON OLUR EVET DOGRU. BASAKSEHIR HAVALANMIS BI H
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"Aziz Yıldırım, Koç'un yanında yer almalı"
Toplam 7
Yorum
fb40 büyük başkan ağzından bal akıyor inşallah aziz başkan ali koçu çağırır ben başkanlığı bırakıyorum der benim adayım sen derse büyük başkan o
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‘O ruh geri döndü’
Toplam 12
Yorum
beşiktaş başakşehirin eksikleri takıma çok yansıyor...fenerbahçenin eksikleri takımı çok etkilemiyor
Love ''Gol atmak benim işim.'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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