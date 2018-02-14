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    14 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Love ''Gol atmak benim işim.''

    Love ''Gol atmak benim işim.''

    Beşiktaş resmi ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası Vodafone Park mağazasında imza günü düzenlenen , basın mensuplarına açıklamalarda bulundu

    Önceliklerinin Konya maçı olduğunu vurgulayan Love "İlk başta Konya maçımız var. Maç maç düşünmemiz lazım. Cuma günü çok zor bir maç oynayacağız. Şu an Bayern ve Fenerbahçe maçlarını düşünecek halimiz yok." dedi.

    REKABET BEŞİKTAŞ'IN LEHİNE OLACAKTIR
    , Negredo ile aralarındaki rekabet hakkında "Rekabet Beşiktaş'ın lehine olacaktır. Kim oynarsa oynasın en iyisini yapmak için çalışacaktır. Ben de oynasam, Negredo da, Larin de oynasa gol atmayı biliyoruz.'' Love ayrıca İyi bir rekabetin ardından kazananın Beşiktaş olacağını vurguladı.

    GOL ATMAK BENİM İŞİM
    Vagner Love kaç gol atacağının sorulması üzerine "Gol atmak benim işim. Arkadaşlarıma yardım etme şeklim gol atmakla oluyor. Bugüne kadar oynadığım takımlarda gol hedefi koymadım. Gol attığım sürece arkadaşlarıma, takımıma yardımcı olurum." şeklinde konuştu.

    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:00
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