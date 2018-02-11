Erteleme gündemde
Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak şubat ayındaki bazı maçlar için erteleme talep edeceklerini söyledi
TAKDİR FEDERASYONUN
Beşiktaşlı yönetici, "Talebimiz olacak ama takdir federasyonun. Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maç yapacağız. Her kulvarda olduğumuz için önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız. Maçları hocamız belirleyecek" şeklinde konuştu.
BABEL'LE 76 DAKİKA
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki Hollandalı yıldızı Ryan Babel dün 76 dakika sahada kaldı, daha sonra yerini Lens'e bıraktı
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:19
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Amatör futbolcu, kulübede kalp krizi geçirdi
Toplam 1
Yorum
hacı ahmet ayıptır gunahtır amatorlerde neden saglık ekıplerı yok kardeşım? bu çoçukların birine birşey olduktan sonramı böle karar alcaksınız _?
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Büyük şüphe!
Toplam 3
Yorum
Tıbbiyeli Doktorum böyle hastalık görmedim bu ne ayak parmağından dolayı 3 litre su mu birikir?Hayrat mı bu adam,hayratsa ölmüşlerinin canına deysin
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‘Yeter ki bana yaklaş’
Toplam 4
Yorum
nejat olgun Ulan bırak sana yaklaşmayı,bir km uzağından geçen oyuncu futbolu unutuyor be.
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