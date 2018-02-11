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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Erteleme gündemde

    Erteleme gündemde

    Beşiktaşlı yönetici şubat ayındaki bazı maçlar için erteleme talep edeceklerini söyledi

    Siyah-beyazlı ekibin sözcüsü , karşısında çok güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Albayrak, "İkinci yarı başladığından beri her maçımız çok önemli. Hak edilerek, güzel bir oyunla güzel bir galibiyet oldu. Moral bulduk. Hocamıza, taraftarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

    TAKDİR FEDERASYONUN
    Beşiktaşlı yönetici, "Talebimiz olacak ama takdir federasyonun. Hem lig hem hem de Şampiyonlar Ligi'nde üst üste maç yapacağız. Her kulvarda olduğumuz için önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız. Maçları hocamız belirleyecek" şeklinde konuştu.

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    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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