CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız"

    "Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız"

    Yönetim Kurulu Sözcüsü , fikstür sıkışıklığından dolayı bazı maçların ertelenmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı.

    , Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Sözcüsü , "Bundan sonra şampiyonluk yolunda her maçımız önemli. Hak ettiğimiz, iyi oyunla, güzel bir güzel bir galibiyet oldu. Moral bulduk. Hocamıza ve taraftarımıza teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

    "Her gün daha iyi oluyoruz"
    Talisca'nın özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir oyun sergilediğini aktaran Albayrak, "İkinci yarıda Talisca çok iyiydi, çok iyi başladı. Her maç üstüne koyarak devam ediyor. Onun o motivasyonuyla takım da coşkulu oynuyor. Bugün herkes çok iyiydi ama o frikik golü muhteşem bir goldü. Her gün daha iyi oluyoruz" şeklinde konuştu.

    "Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız"
    Fikstür sıkışıklığından dolayı bazı karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili TFF'ye başvuruda bulunacaklarını da dile getiren , "Onunla ilgili bir şeyimiz olacak ama takdir TFF'nin. Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi üst üste geliyor. Her kulvarda olduğumuz için çok önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız" ifadelerini kullandı.

    Metin Albayrak, yapılacak başvurunun hangi maçları kapsayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi:
    "Hocamız bunu kendi ekibiyle değerlendiriyor. Onun çevresinde bir karar verecekler."
    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN