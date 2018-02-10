"Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız"
Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, fikstür sıkışıklığından dolayı bazı maçların ertelenmesiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) başvuruda bulunacaklarını açıkladı.
"Her gün daha iyi oluyoruz"
Talisca'nın özellikle maçın ikinci yarısında iyi bir oyun sergilediğini aktaran Albayrak, "İkinci yarıda Talisca çok iyiydi, çok iyi başladı. Her maç üstüne koyarak devam ediyor. Onun o motivasyonuyla takım da coşkulu oynuyor. Bugün herkes çok iyiydi ama o frikik golü muhteşem bir goldü. Her gün daha iyi oluyoruz" şeklinde konuştu.
"Fikstür ile ilgili başvuru yapacağız"
Fikstür sıkışıklığından dolayı bazı karşılaşmaların ertelenmesiyle ilgili TFF'ye başvuruda bulunacaklarını da dile getiren Metin Albayrak, "Onunla ilgili bir şeyimiz olacak ama takdir TFF'nin. Hem lig hem Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi üst üste geliyor. Her kulvarda olduğumuz için çok önem arz ediyor. Umarım değerlendirirler, olmazsa da oynayacağız" ifadelerini kullandı.
Metin Albayrak, yapılacak başvurunun hangi maçları kapsayacağı yönündeki bir soruya ise şöyle cevap verdi:
"Hocamız bunu kendi ekibiyle değerlendiriyor. Onun çevresinde bir karar verecekler."
- 10 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 21:58
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Olay Belhanda iddiası! Bonservisi...
Toplam 19
Yorum
LİVERPOOL ULAN DURSUN ÖZBEK SENDEN Bİ CACIK OLMAZ DERDİM TS 'Lİ OLARAK GS Yİ SOYDUĞUN İÇİN TBRKLER DURSUN ÖZBEK LEVENT NAZİFOĞLU GS NİN 10 MLYONUNU ÇA
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"Kocaman'ın son maçı olur"
Toplam 12
Yorum
5326357423 ali koç gelince zaten son maçı olacak, ha bugün ha yarın
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Aziz Yıldırım hoca oluyor
Toplam 7
Yorum
5326357423 kulüpten bi gidemedi arkadaş! halen nasıl kalırım peşinde!
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