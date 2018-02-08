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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    ’dan yeni proje!

    <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a>’dan yeni proje!

    Vodafone ve Beşiktaş kulübü, Türk futbolunun geleceğine önemli katkıları olacağına inandığı yeni bir projemizi daha hayata geçiriyor

    Başkan , teknik direktör , yönetici ile Gökhan Keskin, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy; bugün saat 11.00'da Vodafone Park'ta bir basın toplantısı düzenleyecek.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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