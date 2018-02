''Puan kaybetme kredimiz kalmadı''

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen seminere siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu sözcüsü ve altyapıdan sorumlu yönetim kurulu üyesi Metin Albayrak, Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, eğitmenler ile altyapı oyuncuları ve aileleri katıldı.

Seminerde konuşan Albayrak, Beşiktaş'ın büyük başarılarını altyapısından yetişen evlatlarıyla kazandığını belirterek, "Belki ilk defa aile eğitim semineri düzenlendi. İyi bir sporcu, iyi bir insan, ülkemize ve Beşiktaş'ımıza katkı sağlayacak çocukları yetiştirmek istiyoruz. Akademi olarak burada kendimize yeni bir vizyon çizdik. Bu toplantının amacı, değerli arkadaşlarımın sizlere tavsiye ve önerilerde bulunması içindir. Yarın bu akademiden Beşiktaş A Takımı'nda oynayacak çocuklarımızın çıktığını görmek istiyoruz." diye konuştu.

Beşiktaş'ın hedefleri ve vizyonu bulunan bir kulüp başkanına sahip olduğunu kaydeden Metin Albayrak, "Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı da oldu. Yönetime ilk geldiğimizde kimsenin hayal edemediği büyük başarılara ulaştık. Kimsenin hayal edemediklerini yaptık. İmkansız diye bir şey yok. 14 yabancı kuralı bir gün bitecek, bunun için uğraşıyoruz. Beşiktaş'ın 11'inde en az 8 çocuğumuzun olduğu günleri hayal ediyoruz. O gün, bir gün gelecek." ifadelerini kullandı.

"PUAN KAYBETME KREDİMİZ KALMADI"

Metin Albayrak, Beşiktaş Futbol Akademinin Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği Aile Eğitim Seminerleri sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Dün günümüzde değildik. İyi oynadığımızı düşünmüyorum ama önümüzde daha çok uzun bir maç trafiği var. Bundan sonraki maçlarda artık puan kaybetme lüksümüz, kredimiz kalmadı. İnşallah buradan iyi dersler çıkaracağımızı ümit ederek şampiyonluk yolunda kalan maçlarımızı daha iyi oynayacağımızı düşünüyoruz."

Beşiktaş'ın hedefinin her sene şampiyonluk olduğunun altını çizen Albayrak, "Çünkü Beşiktaş Türkiye'nin en büyük kulübü, ilk kulübü. Her sene hedefimiz Beşiktaş'ın oynadığı her kulvarda şampiyonluktur. Daha çok altyapımızdan gelmiş, Beşiktaş'ın kültürü ile yetişmiş, 'Şeref'inle oyna Hakkı'nla kazan.' mottomuzu öğrettiğimiz çocukları çoğaltmak ve gerçek Beşiktaşlılarla birlikte her sene şampiyon olmak en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk yarışında rekabet ettikleri takımların belli olduğunu aktaran Metin Albayrak, "Beşiktaş şampiyonlukta en büyük adaydır. Hedeflerimiz Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'da ülkemizi temsil eden tek takımız. En büyük hedefimiz de çeyrek finale gitmek." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın, Kulüpler Birliği Vakfına başkan seçilmesinin de çok önemli olduğunu dile getiren Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la ilgili çizdiğimiz vizyon ve hedefleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Şampiyon olmak, gelirlerimizi çoğaltmak ve Beşiktaş'ı Avrupa'nın ilk 10 takımından biri haline getirmek istiyoruz. Bunu kendi yetiştirdiğimiz çocuklarla yapmak en büyük arzumuz. Başkanımız da Kulüpler Birliğinin başkanı olarak bu vizyonda. Kendi kulüplerimizi temsil ediyoruz ama en sonunda Türk Milli Takımı'nı ve ülkemizi temsil ediyoruz. En büyük hedefimiz, diğer kulüplerle birlikte yabancı sayısının aşağıya indirilmesi. Takımlarda daha fazla Türk oyuncunun oynamasını sağlamak. Bu çerçevede başkanımızın hedefleri ve vizyonu var. Fikret Orman'ın Kulüpler Birliği başkanı olması Türk futbolu adına çok önemli bir kazançtır."