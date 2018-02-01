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    01 Şubat 2018, Perşembe
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    taraftarı ’da yok!

    Beşiktaş taraftarı Bursa’da yok!
    Yarın oynanacak Bursaspor- maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak. Maç öncesi yapılan İl Güvenlik Kurulu toplantısında her iki kulübün anlaşması nedeniyle siyahbeyazlı taraftarların stadyuma alınmaması kararlaştırıldı. Ayrıca maçtan bir gün önce 'ya gelecek olan Beşiktaş kafilesinin konaklayacağı otelin çevresinde ise geniş güvenlik önlemleri alınacak.
    1. 01 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:43
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