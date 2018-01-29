Love imzayı bekliyor
Beşiktaş yeni golcüsünü Alanya’da buldu... Akdeniz temsilcisi ile Vagner Love arasındaki sorun da çözüldü. Resmi imzalar bekleniyor
CUMA GÜNÜ KADRODA
Vagner Love'un Beşiktaş'tan ne kadar kazanacağı da belli oldu. Tecrübeli futbolcu 2.5 senelik imza atacak ve yıllık 1.8 milyon euro alacak. Bu arada teknik direktör Şenol Güneş bir an önce takıma alışmasını istediği Vagner Love'u, Süper Lig'de Cuma günü oynanacak Bursaspor karşılaşması kadrosuna dahil edecek. Kartal, Everton'a Cenk Tosun'u gönderdikten sonra Orlando City'den Larin'i transfer etmişti ancak bu oyuncu şu aşamada kadroda düşünülmüyor. Güneş daha tecrübeli bir isim istemişti.
Şampiyonları boş geçmedi
Love, Alanyaspor formasıyla müthiş bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 kulübe de gol atmayı başardı. 33 yaşındaki yıldız Trabzonspor ve Bursaspor ağlarını 3'er kez sarsmayı bildi. Galatasaray filelerine ise 2 gol bıraktı. Fenerbahçe'yi de 1 kez avlayan Love, sezonun ikinci yarısında formasını giyeceği Beşiktaş'a da 1 gol attı. Love artık gollerini Kara Kartal için atacak.
Büyük güç katar (Mini yorum: Turgay Demir)
Vagner Love'un Beşiktaş'a transferinde herhangi bir sorun yok. Problem oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağını tahsil edememesi. Bu problemi Vagner Love ile Alanyaspor çözecek. Olmazsa FIFA çözer. Çünkü Beşiktaş hem oyuncuyla hem de Alanyaspor ile anlaşmış durumda. O küçük pürüz de ortadan kalkarsa muhtemelen bugün Love da Beşiktaş ile antrenmana çıkar. Beşiktaş bu transferle çok önemli bir oyuncu kazanmış olacak Love, Kartal'ın gücüne güç katacak.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:42
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Vagner Love İstanbul'da
Toplam 1
Yorum
Bence Eger Negredo Cine Satilmasa 33 Yasinda Love icin 3 Milyon € Civari bi Bonsveris vermez Besiktas
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
nnn bu analiz uyduruktan..gerçekler. yok.
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Bayçalım Aykut Kocaman!
Toplam 2
Yorum
TCelcius tsnin beceriksizliği çok rahat 3-0 bitirecekleri maçı ortak ettiler yusuf etkisiz kalmadı o kadar çok faule maruz kaldıkı cocuk hali kalmadı
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