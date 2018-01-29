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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Love imzayı bekliyor

    Love imzayı bekliyor

    yeni golcüsünü Alanya’da buldu... Akdeniz temsilcisi ile arasındaki sorun da çözüldü. Resmi imzalar bekleniyor

    'ın uzun süredir devam eden forvet arayışları mutlu şekilde sonuçlandı. Siyah-beyazlılar; Eto'o'dan Gignac'a, Chicarito'dan Sakho'ya kadar birçok isimle görüştü. Ancak ilerleme kaydedemeyince gözünü yerli pisasasına çevirdi. Son olarak da Aytemiz formasını terleten 'da karar kıldı. Siyahbeyazlıların yaklaşık 1 haftayı bulan görüşmeleri sonucunda Vagner Love ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun, alacakları sebebiyle Alanyaspor Kulübü ile olan sorununu beklemeye koyuldu. Love ile Akdeniz ekibinin yöneticileri arasındaki problemin dün itibarı ile çözüm aşamasına gelmesiyle iş artık imzaya kaldı. 33 yaşındaki Vagner Love'un bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacağı öğrenildi.

    CUMA GÜNÜ KADRODA
    Vagner Love'un Beşiktaş'tan ne kadar kazanacağı da belli oldu. Tecrübeli futbolcu 2.5 senelik imza atacak ve yıllık 1.8 milyon euro alacak. Bu arada teknik direktör bir an önce takıma alışmasını istediği Vagner Love'u, Süper Lig'de Cuma günü oynanacak Bursaspor karşılaşması kadrosuna dahil edecek. Kartal, Everton'a Cenk Tosun'u gönderdikten sonra Orlando City'den Larin'i transfer etmişti ancak bu oyuncu şu aşamada kadroda düşünülmüyor. Güneş daha tecrübeli bir isim istemişti.

    Şampiyonları boş geçmedi
    Love, Alanyaspor formasıyla müthiş bir performans sergiledi. Tecrübeli futbolcu, Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5 kulübe de gol atmayı başardı. 33 yaşındaki yıldız Trabzonspor ve Bursaspor ağlarını 3'er kez sarsmayı bildi. Galatasaray filelerine ise 2 gol bıraktı. Fenerbahçe'yi de 1 kez avlayan Love, sezonun ikinci yarısında formasını giyeceği Beşiktaş'a da 1 gol attı. Love artık gollerini Kara Kartal için atacak.

    Büyük güç katar (Mini yorum: Turgay Demir)
    Vagner Love'un Beşiktaş'a transferinde herhangi bir sorun yok. Problem oyuncunun Aytemiz Alanyaspor'dan 900 bin euro alacağını tahsil edememesi. Bu problemi Vagner Love ile Alanyaspor çözecek. Olmazsa FIFA çözer. Çünkü Beşiktaş hem oyuncuyla hem de Alanyaspor ile anlaşmış durumda. O küçük pürüz de ortadan kalkarsa muhtemelen bugün Love da Beşiktaş ile antrenmana çıkar. Beşiktaş bu transferle çok önemli bir oyuncu kazanmış olacak Love, Kartal'ın gücüne güç katacak.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:42
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