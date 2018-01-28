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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Güneş ve yakın çekimde

    Güneş ve Pepe yakın çekimde
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Pepe, 'nın BJK 'nde Şampiyonlar Ligi için özel olarak gerçekleştirdiği video çalışmasının çekimlerinde yer aldı. Güneş ile 'nin UEFA'ya verdiği özel röportaj ve gerçekleştirilen çekim, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar öncesinde yayımlanacak.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:46
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