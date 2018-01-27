CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    kızını ağlattı

    Negredo kızını ağlattı

    Paşa önünde etkisiz kalan İspanyol golcü 69’da çıkarken, tribünde kızı göz yaşlarını tutamadı

    Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra 'ta gözler Negredo'ya çevrildi. Antalya maçının ardından 'yı da boş geçen 32 yaşındaki forvet, sahada kaldığı 69 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizdi. Sadece 1 kez (isabetsiz) kaleye şut çekebilen 'ya teknik direktör daha fazla dayanamadı ve 69'da Lens'le değiştirdi. Bu değişiklik sonrasında Negredo'yu izlemek için Vodafone Park'a gelen kızı gözyaşlarını tutamadı. Bu anlar yayıncı kuruluşta ekranlara yansıdı. Ligde sadece 4 golü bulunan İspanyol santrfor, son olarak 23 Aralık'ta 17. haftada Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maçta ağları havalandırmıştı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:40
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Negredo kızını ağlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN