Negredo kızını ağlattı
Paşa önünde etkisiz kalan İspanyol golcü 69’da çıkarken, tribünde kızı göz yaşlarını tutamadı
Cenk Tosun'un Everton'a transferinden sonra Beşiktaş'ta gözler Negredo'ya çevrildi. Antalya maçının ardından Kasımpaşa'yı da boş geçen 32 yaşındaki forvet, sahada kaldığı 69 dakika boyunca etkisiz bir görüntü çizdi. Sadece 1 kez (isabetsiz) kaleye şut çekebilen Negredo'ya teknik direktör Şenol Güneş daha fazla dayanamadı ve 69'da Lens'le değiştirdi. Bu değişiklik sonrasında Negredo'yu izlemek için Vodafone Park'a gelen kızı gözyaşlarını tutamadı. Bu anlar yayıncı kuruluşta ekranlara yansıdı. Ligde sadece 4 golü bulunan İspanyol santrfor, son olarak 23 Aralık'ta 17. haftada Sivasspor'a 2-1 kaybedilen maçta ağları havalandırmıştı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:40
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okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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