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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Cyle tribünde

    Cyle <a href="/index/larin?id=36a3c8fc-2b68-4896-8dad-41a910ab710b" class="" rel="tag">Larin</a> tribünde
    'ın yeni transferi Cyle maçı tribünden izledi. Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Tosic ile yan yana oturan genç forvete taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu. Kanadalı oyuncunun, kupada siftah yapması bekleniyor.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:43
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