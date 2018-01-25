Necip Uysal’a pastalı kutlama
Beşiktaşlı Necip Uysal'ın doğum günü Ümraniye'de dün yapılan antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Ahmet Çebi de doğum günü kutlamasına katıldı. 28 yaşında giren Necip Uysal kutlamada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmayı diliyorum" diye konuştu.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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