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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’a pastalı kutlama

    Necip Uysal’a pastalı kutlama
    Beşiktaşlı 'ın doğum günü Ümraniye'de dün yapılan antrenman öncesi kesilen pastayla kutlandı. Başkan Fikret Orman ile İkinci Başkan Ahmet Çebi de doğum günü kutlamasına katıldı. 28 yaşında giren Necip Uysal kutlamada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, "Son iki sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyon olmayı diliyorum" diye konuştu.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:24
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