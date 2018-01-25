Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Santos, Gabigol olarak bilinen eski oyuncusu Gabriel Barbosa Almeida'yı bir yıllığına kiraladı.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan Gabigol, 2016'da İtalya'nın Inter takımına transfer olmuştu. Daha sonra Portekiz temsilcisi Benfica'da da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Santos'ta oynadığı dönemde 157 maçta 57 gole imza atmıştı.