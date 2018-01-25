F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma transfer oldu!
- Brezilya temsilcisi Santos, eski futbolcusu Gabriel Barbosa Almeida'yı (Gabigol), Inter'den bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı
Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Santos, Gabigol olarak bilinen eski oyuncusu Gabriel Barbosa Almeida'yı bir yıllığına kiraladı.
Santos Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.
Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan Gabigol, 2016'da İtalya'nın Inter takımına transfer olmuştu. Daha sonra Portekiz temsilcisi Benfica'da da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Santos'ta oynadığı dönemde 157 maçta 57 gole imza atmıştı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 19:42
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
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orhan tff yine iş başında skandalları izleyin maç zamanı
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
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Yorum
KaradenizSamsun Yazıklar olsun ilk macta fb-bjk macında bjk katleden hakemi maca verdiler 40 bin seyirciyi germek için hata yaparsa FEDERASYON HESABINI ÖDER
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Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 51
Yorum
Serdar fenerbahçenin kadrolu hakemi...
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