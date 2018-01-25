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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma oldu!

    F.Bahçe'nin istediği yıldız isim bakın hangi takıma <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> oldu!

    - Brezilya temsilcisi Santos, eski futbolcusu 'yı (Gabigol), Inter'den bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

    Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Santos, Gabigol olarak bilinen eski oyuncusu 'yı bir yıllığına kiraladı.

    Santos Kulübünden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi.

    Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan Gabigol, 2016'da 'nın Inter takımına olmuştu. Daha sonra Portekiz temsilcisi Benfica'da da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Santos'ta oynadığı dönemde 157 maçta 57 gole imza atmıştı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 19:42
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