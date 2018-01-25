Beşiktaş'a İngiltere'den kötü haber
Newcastle United, Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Islam Slimani için 20 milyon Pound'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Golcü arayışını sürdüren Beşiktaş'a İngiltere'den kötü bi haber geldi. Kara Kartal'ın transfer listesinde bulunan Leicester City'nin golcüsü Islam Slimani için Newcastle United kesenin ağzını açtı.
Rafael Benitez yönetimindeki İngiliz ekibi, golcü futbolcu için kulüp tarihinin rekorunu kırarak 20 milyon Pound'luk bir transferi teklifi yapmayı planlıyor.
Newcastle United, 2005'te Michael Owen'ı renklerine bağlarken 16 milyon Pound bonservis ödemişti.
Leicester City ise Cezayirli golcü Slimani'yi 2016 yazında Sporting Lizbon'dan 29 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmıştı.
Rafael Benitez yönetimindeki İngiliz ekibi, golcü futbolcu için kulüp tarihinin rekorunu kırarak 20 milyon Pound'luk bir transferi teklifi yapmayı planlıyor.
Newcastle United, 2005'te Michael Owen'ı renklerine bağlarken 16 milyon Pound bonservis ödemişti.
Leicester City ise Cezayirli golcü Slimani'yi 2016 yazında Sporting Lizbon'dan 29 milyon Pound karşılığında kadrosuna katmıştı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 01:48
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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