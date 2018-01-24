Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Beşiktaş 3 milyon Euro'ya çıktı, Alanyaspor 5 milyon istiyor...
Beşiktaş, Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeleri sonlandırdı ve Akdeniz ekibinin kesin cevabını beklemeye geçti.
Dünden bu yana yapılan görüşmelerde Alanyaspor'a bonservis ile beraber oyuncu tekliflerinde bulunan Siyah Beyazlıların transfer komitesi, başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 5 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine son teklifini yaptığı ve masadan kalktığı öğrenildi. Beşiktaş adına görüşmeleri yürüten Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun takas tekliflerini rafa kaldırarak net 3 milyon Euro teklifte bulunduğu bildirildi.
Alanyaspor'un bu teklifi kabul etmesi halinde Vagner Love Beşiktaş forması giyecek, aksi takdirde Siyah Beyazlılar yeni oyuncu arayışına girecek.
Bu arada Aytemiz Alanyaspor Başkanı, Vagner Love transferi ile ilgili olumlu ya da olumsuz herhangi bir gelişmenin olmadığını ve süreç tamamlandıktan sonra gerekli açıklamaların yapılacağını söyledi.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:11
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Belhanda’ya yol göründü
Toplam 14
Yorum
Gslı Arkadaşlar hemen gömün..Durun yav..Evet çok pahalı alındı ama alındı değilmi..Şimdi ondan faydalanma zamanı.Hoca onu oynatır meraklanmayın
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 6
Yorum
Gslı 5 milyon nedir ya...Gerçekten pahalı..Bjk kesinlikle bu yaştaki adama o parayı vermesin..Başkan vermezde zaten..Ah altyapı ah...
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Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı!
Toplam 6
Yorum
bjk 34 yaşındaki adama 3 milyon euro verilmez.
Beşiktaş o futbolcu için teklif arttırdı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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