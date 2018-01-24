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    24 Ocak 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    uzattı

    Tolgay Arslan uzattı

    'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

    , sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ile nikah tazeledi. Adı Alman kulüpleriyle anılan Tolgay Arslan, Beşiktaş ile 4,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:04
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