Tolgay Arslan uzattı
Beşiktaş Tolgay Arslan'ın sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Tolgay Arslan ile nikah tazeledi. Adı Alman kulüpleriyle anılan Tolgay Arslan, Beşiktaş ile 4,5 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özbek'ten 20 milyon Euro'luk blokaj
Toplam 8
Yorum
adam adamın dibi
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Fırtına galibiyete odaklandı
Toplam 1
Yorum
paşa Taraftar çok dikkatli olmalı,tahriklere kapılıp kendi takımına zarar vermemeli,özellikle FB li Volkan ın tahriklerine,aman dikkat
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Eto'o Aslan oluyor
Toplam 10
Yorum
4,4,2 chicharito ve ya lavezziyi alın etonun miladı doldu!
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