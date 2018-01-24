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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'dan 'a destek

    Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek

    , Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı 'a destek verileceğini açıkladı.

    Kırmızı-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

    "01.02.2018 Perşembe günü yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü seçiminde; "Projelerin yürütülmesi, Saygın ve Kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig Kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk Futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak" adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın 'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz."
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:58
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