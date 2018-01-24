Kardemir Karabükspor'dan Fikret Orman'a destek
Kardemir Karabükspor, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı için Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a destek verileceğini açıkladı.
Kırmızı-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"01.02.2018 Perşembe günü yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü seçiminde; "Projelerin yürütülmesi, Saygın ve Kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig Kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk Futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak" adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz."
"01.02.2018 Perşembe günü yapılacak olan Kulüpler Birliği Vakfı Olağanüstü seçiminde; "Projelerin yürütülmesi, Saygın ve Kurumsal kimliğin korunması ve daha da ileriye taşınması, Süper Lig Kulüpleri ile TFF arasında sağlam bir iletişim kurulması ve Türk Futbolunun marka değerinin yükselteceğine inanarak" adaylığını açıklayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Fikret Orman'a tam destek vereceğimizi belirtmek isteriz."
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:58
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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