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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    sürprizi

    Lichtsteiner sürprizi
    İtalyan basınında ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre siyahbeyazlı ekip, forması giyen sağ bek Stephan 'in transferi için girişimlere başladı. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan İsviçreli yıldız için Marsilya'nın da devrede olduğu kaydedildi. Bu sezon Juventus formasıyla 17 maça çıkan 34 yaşındaki oyuncu 2 asistlik bir katkıda bulundu. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda asıl pozisyonu sağ bek sadece Gökhan Gönül bulunuyor.
    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:19
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