Beşiktaş santrfor transferi için yoğun mesaide

Takıma katılacak oyuncuların yanı sıra ayrılması muhtemel oyuncuların da olması Siyah Beyazlıların transfer gündeminin fazlasıyla hareketli olmasını sağlıyor.

SANTRFOR TRANSFERİ İÇİN YOĞUN MESAİ

Vida'nın gelişi ve Cenk Tosun'un Everton'a satışı ile başlayan süreç takımdaki bir çok dengeyi değiştirirken, alınacak ve gönderilecek oyuncular konusunda her gün yeni yol haritaları çiziliyor. İlk başta Negredo'yu takımın 1. santrforu olarak görüp maliyeti uygun bir santrfor almak isteyen başkan Fikret Orman ve transfer komitesi, bu amaçla gelecek vadeden Cyle Larin'i İstanbul'a getirip sağlık kontrolünden geçirmişti. Ancak hem Şenol Güneş'in kanatta da oynayabilen forvet isteği hem de Larin için Orlando ile girilmesi kuvvetle muhtemel hukuk süreci takıma 4. bir forvetin alınmasını neredeyse zorunlu kıldı. Bu sebeple 3 gündür İngiltere'de bulunan başkan Fikret Orman, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu ilk hedef olarak Leicester City'den İslam Slimani için temaslarda bulunuyor. Dün yapılan görüşmelerden sonra tarafların bugün tekrar bir araya gelmesi ve belli bir sonuca ulaşması bekleniyordu. Ancak Cezayirli golcü için Watford takımının da devreye girmesi görüşmelerin daha ağır işlemesine neden oluyor. Golcü adayları arasında yer alan diğer isimler Javier Hernandez ve Babacar için de Slimani görüşmelerinden çıkacak sonuca göre hareket edileceği öğrenildi.



YENİ TRANSFERLERDEN SONRA NEGREDO NE OLACAK?

Takıma yapılacak 2. golcü transferinin eldeki oyuncuları nasıl etkileyeceği de şu an için muamma bir konu. Bir tanesi maliyetli yüksek olmak üzere 2 golcü birden almak için uğraşılmasının Negredo'yu olumsuz anlamda etkilemesinden duyulan endişe açık bir şekilde kulüp içinde dile getirilmeye başlanan bir konu. Diğer taraftan İspanyol golcüye 10 milyon Euro'lara varan tekliflerin geldiği iddiaları da mevcut. Böyle bir durumda 2 yeni golcü alınıp Negredo'nun da satılması teknik direktör Şenol Güneş tarafından pek hoş karşılanmayacak bir durum. Güneş, Cenk Tosun'dan sonra takıma daha yeni alışan Negredo'nun da ayrılma ihtimalinin şampiyonluk yarışında takımı büyük bir sıkıntıya sokmasından endişe duyacağını tahmin etmek hiç de zor değil.



?DUSKO TOSİC KESİN KARARINI BİR KAÇ GÜN İÇİNDE BİLDİRECEK

Siyah Beyazlıların golcü hattında bu gelişmeler yaşanırken Vida transferi sonrası yine gönderilecekler arasında bir numaralı aday haline getirilen Dusko Tosic'in geleceği de şimdilik belirsizliğini koruyor. Avrupa'nın bir çok kulübünden teklif alan Sırp oyuncu ayrılmak ve kalıp mücadele etmek arasında karar verme aşamasında. Şu ana kadar sessizliğini koruyan Tosic'in bir kaç gün içinde kesin kararını yönetime bildirmesi bekleniyor.

Bu arada Celtic, Cyrstal Palas, Leicester City, Everton, St Etienne, Bordoeux gibi takımların yanı sıra Amerika MLS takımlarından Chicago Fire'ın da Tosic ile ilgilendiği iddia edildi.



ORKAN ÇINAR KİRALIK GİDECEK Mİ?

Ayrılması gündemde olan bir diğer oyuncu Orkan Çınar için Atiker Konyaspor, Kayserispor ve Göztepe'nin ısrarları sürüyor. Şenol Güneş'in kiralanması konusunda daha önce olumsuz cevap verdiği bilinen genç yetenek için son karar bir kaç gün içinde verilecek.

Tecrübeli teknik adamın, kanat özelliği de olan bir forvet alınması şartıyla Orkan'ın kiralanmasına onay verebileceği ihtimaller arasında. Bu yüzden, İngiltere'de bulunan ve bu akşam Türkiye'ye dönmesi beklenen Başkan Fikret Orman'ın Şenol Güneş ile yeniden görüştükten sonra Orkan ile ilgili kesin kararı vereceği öğrenildi.



Oyuncunun menajeri Metin Korkmaz ise Orkan'ın kiralanması için Beşiktaş Kulübü'nden şu ana kadar kendilerine bir istek ya da görüşme onayı gelmediğini ve Başkan Fikret Orman'ın yurtdışından dönmesinden sonra bu konuların netlik kazanacağını ifade etti.