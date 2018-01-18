Türkiye'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek...
Siyah beyazlılar, güçlü Alman ekibi önünde çeyrek final kovalarken Türkiye'de de bir ilk yaşanacak...
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile eşleşen temsilcimiz Beşiktaş, ilk maçı deplasmanda oynayacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma 20 Şuba'ta saat 22.45'te başlayacak.
TARİHİ GÜN
14 Mart'taki rövanş ise bir ilke imza atacak... Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için planlanan proje kapsamında bu önemli maçı Tivibu ekranlarından Türkiye'nin ilk ve tek kadın maç spikeri Semahat Özdoğan anlatacak.
2009 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından organize edilen dörtlü futbol turnuvası için karşı karşıya gelen Ankaraspor-Eskişehirspor'un mücadelesini, 4 kadın hakem yönetmiş, TRT ekranlarında canlı yayınlanan maçı Semahat Özdoğan anlatmıştı.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:37
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1 uyarı 1 müjde
Toplam 5
Yorum
BULK ne oldu hoca kamp dönüşü atıp tutuyordun en iyisiyiz diye.Herkes anlayacakta vakit geç olacak seninde bu fb ye YETMEYECEĞİNE
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
nerden biliyorsun? suk ta iyi diye alınmıştı gol atmadan gitti iyiyi kim bırakmış ta siz alıyorsunuz
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Novak'ta mutlu son
Toplam 11
Yorum
suat trabzon Hele şükür. Ama kamp henüz bitmemişti şaşırdım bu işe.
Türkiye'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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