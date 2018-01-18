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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek...

    <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'de ilk olacak! Bayern maçı tarihe geçecek...

    Siyah beyazlılar, güçlü Alman ekibi önünde çeyrek final kovalarken 'de de bir ilk yaşanacak...

    Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ile eşleşen temsilcimiz , ilk maçı deplasmanda oynayacak. Allianz Arena'da oynanacak karşılaşma 20 Şuba'ta saat 22.45'te başlayacak.

    TARİHİ GÜN
    14 Mart'taki rövanş ise bir ilke imza atacak... etkinlikleri kapsamında farkındalık yaratmak için planlanan proje kapsamında bu önemli maçı Tivibu ekranlarından 'nin ilk ve tek kadın maç spikeri anlatacak.

    2009 yılında Spor Yazarları Derneği (TSYD) Şubesi tarafından organize edilen dörtlü futbol turnuvası için karşı karşıya gelen Ankaraspor-Eskişehirspor'un mücadelesini, 4 kadın hakem yönetmiş, ekranlarında canlı yayınlanan maçı anlatmıştı.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:37
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