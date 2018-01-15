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    15 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    bilmecesi

    Larin bilmecesi

    Kartal’ın sağlık kontrolünden geçirdiği 22 yaşındaki forvet MLS’de hala Orlando City’nin kadrosunda görülüyor. Tecrübeli bir avukat tutan ABD kulübü ise sıkıntıyı FIFA’ya taşımaya hazırlanıyor

    Kara Kartal, Larin'i sağlık kontrolünden geçirdi ama oyuncu hakkındaki spekülasyonlar bitmiyor. Orlando City, 22 yaşındaki forvetin 2019'a kadar sözleşme futbolcuları olduğunu belirtirken, Beşiktaş ise aralık ayında biten sözleşmenin ABD kulübü tarafından tek taraflı uzatıldığını öne sürdü. MLS'nin 14 Aralık tarihinde güncellenen sitesinde ise opsiyonu kullanılan isimler arasında yer alıyor ve MLS yönetimi oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığını teyit ediyor. yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada herhangi bir tersliğin çıkmayacağını kaydedip "Böyle bir durum olması halinde maddi yükümlülük Larin'e ait. FIFA böyle durumlarda oyuncunun oynamak istediği kulübe göre hareket eder" demişti.

    NEYMAR DAVASINA DA BAKTI
    Orlando City cephesinde ise dün yeni gelişmeler yaşandı. ABD ekibi konuyu yargıya taşımaya karar verirken, daha önce Neymar, Marcos Motta, Guerrero gibi futbolcuların temsilciliğini yapmış bir avukat ile anlaştığı açıklandı.

    MLS'de 2015'ten beri 13 kafa golü atan Larin, hava toplarında çok etkili.

    1. 15 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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