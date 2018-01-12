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    12 Ocak 2018, Cuma
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    aracı oldu, Babacar'a teklif gitti

    Demba ba aracı oldu, Babacar'a teklif gitti
    Siyah-Beyazlılar, sezon başında da ilgilendiği Fiorentina'nın Senegalli golcüsü Khouma Babacar için 6 milyon euro'luk bonservis ücretini gözden çıkardı. Kartal'ın teklifine İtalyanlar'ın vereceği cevap merakla bekleniyor. Fiorentina'da bu sezon 17 maçta 552 dakika süre alan Babacar'ın düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Babacar transferi için 'ın eski futbolcusu da aracı oldu.
    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
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