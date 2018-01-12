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    12 Ocak 2018, Cuma
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    'tan flaş karar! branşlar...

    Beşiktaş'tan flaş karar! Amatör branşlar...

    sezon sonunda erkek ve jimnastik şubesi dışındaki tüm amatörleri ikişer yıl donduracak.

    Başkan , Antalya'da yaptığı konuşmada şubeleri kapatma kararı alma konusundaki planlarından söz etmişti. Orman'ın bahsettiği taslak, sezon sonunda uygulamaya konulacak. Peki, bu pakette öngörülenler neler.

    Akşam'ın haberine göre; Kurdaki yükseliş, amatör şubelerde yapılan anlaşmalar nedeniyle bütçede ciddi bir yük oluşturdu. Amatör şubeleri finanse edecek sponsorluk anlaşmaları şart hale geldi. Eğer bu olmazsa şubeleri bir veya ikişer yıl dondurma kararı alındı ve ekonomik olarak toparlanma hedeflendi.

    BAŞARI KURTARABİLİR
    Sponsor gelirleriyle finanse edilen Erkek şubesinin dondurulması düşünülmüyor. Jimnastik şubesi de kulübün isminde bir karşılığı bulunduğu için yaşatılacak. Son yıllara damga vuran hentbol şubesinin durumu ise net değil. 1 yıl dondurma çıkabilir. Ancak tartışılıyor. Diğerlerinin ise ikişer yıl dondurulma ihtimali çok güçlü.

    1. 12 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:32
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