Beşiktaş sezon sonunda erkek basketbol ve jimnastik şubesi dışındaki tüm amatörleri ikişer yıl donduracak.
Başkan Fikret Orman, Antalya'da yaptığı konuşmada amatör şubeleri kapatma kararı alma konusundaki planlarından söz etmişti. Orman'ın bahsettiği taslak, sezon sonunda uygulamaya konulacak. Peki, bu pakette öngörülenler neler.
Akşam'ın haberine göre; Kurdaki yükseliş, amatör şubelerde yapılan anlaşmalar nedeniyle bütçede ciddi bir yük oluşturdu. Amatör şubeleri finanse edecek sponsorluk anlaşmaları şart hale geldi. Eğer bu olmazsa şubeleri bir veya ikişer yıl dondurma kararı alındı ve ekonomik olarak toparlanma hedeflendi.
BAŞARI KURTARABİLİR
Sponsor gelirleriyle finanse edilen Beşiktaş Erkek Basketbol şubesinin dondurulması düşünülmüyor. Jimnastik şubesi de kulübün isminde bir karşılığı bulunduğu için yaşatılacak. Son yıllara damga vuran hentbol şubesinin durumu ise net değil. 1 yıl dondurma çıkabilir. Ancak tartışılıyor. Diğerlerinin ise ikişer yıl dondurulma ihtimali çok güçlü.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:32
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40 milyon lira kaynak
Toplam 2
Yorum
CELAL BU SENIN BILDIGIN BIR MIL PROJESINE VEYA FEDA ELVEDA PROJESINE BENZEMEZ CIDDI BIR ISTIR HA DERSEN ILK GUNDE 10000 KISI HAKLISIN
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
göz bjk alır ama gs ve fb alamaz gelmezde zaten.
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Ibrahimovic bombası
Toplam 18
Yorum
türk yakışır kartala,bjk böyle transferler yapmalıdır.bjk artık bir dünya kulübüdür.
Beşiktaş'tan flaş karar! Amatör branşlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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