Beşiktaş'tan Moussa Sow açıklaması
Adı Bursaspor ile anılan Sow için Ahmet Nur Çebi, "Onu bize de önerdiler. Ancak, 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka takımda oynamam' dediği için istemedik, gündeme bile almadık" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın kampını ziyaret eden İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Çebi, Bursaspor'la anlaşmaya yakın olduğu konuşulan eski Fenerbahçeli Moussa Sow'la ilgili olarak, "Sow'u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık" diye konuştu.
''LARIN'LE ANLAŞTIK''
Her zaman transfer için hazırlıklı olduklarını vurgulayan Çebi, "İhtiyaç olan her pozisyon için çalışmalarımız var. İhtiyaç halinde onlara yöneliyoruz. Larin'le anlaşma sağladık. Kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.
''VİDA SANKİ 40 YILLIK KARTAL''
Hedeflerinin geleceğe daha iyi bir bütçe bırakmak olduğunun altını çizen Beşiktaş'ın yöneticisi, "Vida geleli 3-4 gün oldu ama sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Çok yaratıcı bir futbolcu ve kulübe büyük katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.
- 12 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:26
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Sosa için ödeme yapılacak
Toplam 9
Yorum
TS Bunun faydasini ben göremiyorum fakat Riza hoca'nin bildikleri vardir. Ikinci yarida yükselise gececegine inaniyorum.Insallah Yusuf kesilmez
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Galatasaray'dan Loic Remy atağı
Toplam 2
Yorum
MAVIS Baskan dursun ozbek bize Remy konoplanka emre mor alin
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
TS Adam sakatliktan sonra futbolu birakti. Sen ne konusuyorsun ya?
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