Beşiktaş'ın kampını ziyaret eden İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çebi, Bursaspor'la anlaşmaya yakın olduğu konuşulan eski Fenerbahçeli Moussa Sow'la ilgili olarak, "Sow'u bize de önermişlerdi. Ancak daha önce, 'Türkiye'de Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' dediği için istemedik ve gündemimize bile almadık" diye konuştu.

''LARIN'LE ANLAŞTIK''

Her zaman transfer için hazırlıklı olduklarını vurgulayan Çebi, "İhtiyaç olan her pozisyon için çalışmalarımız var. İhtiyaç halinde onlara yöneliyoruz. Larin'le anlaşma sağladık. Kulübü Orlando ile ilgili bazı sıkıntılar var. Onların da çözüleceğini düşünüyorum" yorumunda bulundu.

''VİDA SANKİ 40 YILLIK KARTAL''

Hedeflerinin geleceğe daha iyi bir bütçe bırakmak olduğunun altını çizen Beşiktaş'ın yöneticisi, "Vida geleli 3-4 gün oldu ama sanki 40 yıllık Beşiktaşlı gibi. Çok yaratıcı bir futbolcu ve kulübe büyük katkı vereceğini düşünüyorum" dedi.